IHG, il lusso della storia: entra in portfolio Château Mont Royal

Riaprirà nel 2024 sotto le insegne IHG: è l’InterContinental Chantilly - Château Mont Royal, un castello storico che diventerà la terza apertura luxury in Francia di IHG negli ultimi cinque anni, dopo l’InterContinental Lyon – Hotel Dieu e il Kimpton Paris St Honoré.

IHG Hotels & Resorts ha rilevato la gestione dello storico Château Mont Royal attraverso un accordo di management siglato con Groupe BMF e Groupe PHF.

“Insieme a IHG – commentano Fabien Bertini, founder di Groupe BMF e Simon Pinto, presidente di Groupe PFH – stiamo intraprendendo uno dei progetti alberghieri più entusiasmanti della regione e, grazie al fatto che il marchio InterContinental è uno dei più iconici del mondo, siamo convinti che questa operazione darà un’enorme visibilità internazionale alla struttura”.



Camere e servizi

L’albergo di 107 camere, edificato all'inizio del XX secolo in stile Luigi XVI, riaprirà offrendo due ristoranti, un bar, una terrazza estiva e 11 sale riunioni, oltre a strutture per il benessere tra cui sale per trattamenti, sauna, vasca idromassaggio, piscina, campo da tennis e palestra. La struttura si trova a soli 20 minuti dall'aeroporto Charles de Gaulle e a 40 km da Parigi e si presenta come soluzione ideale sia per il turismo leisure che per il segmento bt.