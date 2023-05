Mandarin Oriental guarda ad Atene: nuova struttura nel 2027

Un nuovo indirizzo per Mandarin Oriental in Grecia. Il gruppo ha infatti annunciato la realizzazione, con apertura prevista nel 2027, del Mandarin Oriental Athens, sul litorale della capitale greca.

Dopo Four Seasons, che ha scelto Atene con l’Astir Palace, un altro big player del mondo dell’ospitalità luxury mette la sua bandiera sulla città, continuando a far crescere il nuovo appeal high end della capitale. L’hotel sarà la seconda proprietà di Mandarin Oriental in Grecia, dopo il Mandarin Costa Navarino in apertura quest’estate.



L’hotel sorgerà nel nuovo quartiere di Ellinikon, e metterà a disposizione 123 camere e suite e 17 residenze private, fra le quali diverse ville e appartamenti sulla spiaggia. Ci sarà anche un’ampia scelta di bar e ristoranti, aperti agli ospiti ma anche ai clienti locali, e una spa con un’ampia gamma di trattamenti ispirati alla cultura locale.



Il Mandarin Oriental, Athens sarà caratterizzato da decorazioni e design contemporanei, offrendo viste uniche sul Mar Egeo.