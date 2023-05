Maxipiano Accor in Arabia Saudita, 56 nuove strutture entro il 2027

Il Gruppo Accor ha scelto l’Arabia Saudita come una delle destinazioni privilegiate per i sui piani di sviluppo. Il colosso alberghiero ha infatti in programma di raddoppiare le strutture nel Paese entro il 2027, con altre 56 proprietà in fase di sviluppo che si uniranno ai 42 hotel già presenti con i suoi brand.

Tra le aperture più attese Raffles Jeddah, Fairmont Ramla Serviced Residences Riyadh, Sofitel Riyadh e Movenpick Waad Al Shamal-Turaif.



"Il futuro dell'Arabia Saudita - sostiene a TopHotelNews Sébastien Bazin, presidente e ceo di Accor - è estremamente brillante e Accor sta accelerando i piani di espansione per soddisfare la crescente domanda di esperienze moderne. In qualità di più grande operatore alberghiero del regno – aggiunge - stiamo ridefinendo il modo in cui l'ospitalità viene offerta in tutta l'Arabia Saudita, riunendo più marchi, mescolando hotel e residence e introducendo nuovi concetti di food&beverage”.



I piani futuri

Tra i progetti già in via di definizione quello Rua Al Madinah a Madinah, un piano di sviluppo a Riyadh e uno sviluppo multi-città di Amsa Hospitality. Il progetto Rua Al Madinah includerà un hotel Fairmont da 142 camere e 120 appartamenti a marchio Fairmont, oltre a uno Swissôtel da 466 camere e un Novotel da 328. A Riyadh nasceranno invece un hotel Raffles da 230 camere, un Sofitel Serviced Residence con 250 soluzioni abitative e un resort MGallery da 60 ville, che saranno tutti aperti entro il 2027.



Il terzo di questi progetti, un master development agreement con Amsa Hospitality, include lo sviluppo e il franchising di 18 hotel Accor in più città nei prossimi dieci anni.