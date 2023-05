Raffles debutta negli Stati Uniti con il Boston Back Bay

Raffles debutta negli Stati Uniti aprendo una struttura di lusso a Boston.

Come evidenzia Travel Weekly, la prima proprietà negli Usa sarà il Raffles Boston Back Bay Hotel & Residences, che secondo Omer Acar, ceo di Raffles e Orient Express, aprirà la strada ai piani per trasferire la sede di Raffles a New York già quest'estate.

Acar ha affermato che Boston rappresenta "un punto di ingresso ideale" negli Stati Uniti per Raffles, descrivendola come un "centro culturale in forte espansione" e "una delle capitali mondiali dell'istruzione".

Acar ha aggiunto che il brand ha in programma di "esplorare ulteriori opportunità" citando l'interesse per New York, Los Angeles, San Francisco, Hawaii e Miami.



Il marchio è entrato a far parte di Accor nel 2016, in seguito all'acquisizione di FHRI Holdings da parte del gigante dell'ospitalità. Da allora si è costantemente ampliato, debuttando alle Maldive, a Bali, a Dubai, in Qatar, a Udaipur in India e a Shenzhen in Cina.

Oggi Raffles ha 18 proprietà in Asia, Europa, Medio Oriente e Africa. Gli Stati Uniti, tuttavia, sono da tempo nella lista dei desideri.

"Gli Stati Uniti rappresentano un mercato consolidato, con centri urbani sviluppati e la maggior parte delle località con un'elevata barriera all'ingresso", ha affermato Acar.

Il Raffles Boston, che occuperà parte di un grattacielo di 35 piani all'angolo tra Trinity Place e Stuart Street, ospiterà 147 camere e 146 residenze insieme a servizi come una piscina olimpionica coperta, un centro benessere e un centro fitness.



Sebbene il Raffles Boston non abbia fissato una data di apertura, sta accettando prenotazioni per soggiorni a partire da settembre, con la finestra di prenotazione destinata ad estendersi a breve termine una volta fissato il debutto ufficiale.