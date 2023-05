B&B Hotels, new entry a Trapani con il Gruppo Bulgarella

B&B Hotels arriva a quota 62 in Italia e lo fa in collaborazione con il gruppo Bulgarella. Le new entry è l’Hotel Trapani Crystal, una struttura di 70 camere e suite posizionata nel pieno centro della città che guarda a tutti i target, dal business al leisure senza dimenticare il bleisure. L’apertura è inoltre avvenuta al termine di una ristrutturazione che ha reso l’albergo una vera porta sulla Sicilia.

Il Trapani Crystal offre anche eleganti sale meeting, dotate di moderne attrezzature tecniche, spazi di co-working e un centro congressi composto da 3 sale riunioni di diverse dimensioni, in grado di ospitare fino a 150 persone.



“L’apertura del B&B Hotels - Hotel Trapani Crystal riconferma la serrata pipeline di sviluppo del Gruppo volta a presidiare sempre più le destinazioni italiane con un focus sull’espansione anche nel Sud Italia” sottolinea il presidente e a.d. di B&B Hotels Italia Liliana Comitini.