Cannavacciuolo Group e la fiducia ritrovata: “Sarà questa la stagione migliore”

di Stefania Galvan

Se il 2022 è stato “un anno di rinascita”, il 2023 si sta rivelando “addirittura sopra le aspettative, che erano già discretamente alte”. Cinzia Primatesta, che insieme al famosissimo marito Antonino Cannavacciuolo è l’anima dei resort di Laqua Collection, non ha dubbi: questa stagione è destinata a consolidare una ripresa in atto, anche da parte della componente d’oltreoceano che finalmente ha ricominciato ad ampliare la booking window: “A oggi - sottolinea - le vendite sono in positivo rispetto all’anno scorso e questa si prospetta come la stagione migliore dopo il Covid”.

Il ranking dei mercati

Se il mercato domestico continua a primeggiare nelle quattro strutture della collezione - Laqua Vineyard in Toscana, Laqua by the Lake sul lago d’Orta, Laqua by the Sea di Meta di Sorrento e Laqua Countryside di Ticciano, in provincia di Napoli -, a seguirlo a ruota è il bacino statunitense, tallonato da Svizzera, Germania, Francia e Inghilterra. “In alcune location - aggiunge Primatesta - stanno emergendo nuovi e interessanti mercati come Israele ed Emirati Arabi”.



Le nuove esigenze

Clienti molto diversi, ma tutti accomunati da una necessità impellente, quella “di provare esperienze uniche e recuperare il tempo ‘non vissuto’ durante la pandemia”.

A questo proposito aver diversificato i territori in cui far sorgere le ‘case’ di charme del gruppo ha permesso di offrire un ampio spettro di esperienze e servizi, “dai water sport sul lago alle visite guidate nelle migliori cantine toscane, dagli aperitivi vista mare ai tour in vespa alla scoperta dei borghi più belli d’Italia”.



Gli investimenti

Le previsioni di un 2023 oltre le aspettative consentono al Cannavacciuolo Group di programmare con maggiore serenità anche gli investimenti futuri, il più corposo dei quali interesserà Laqua by the Sea: “Per questa struttura - anticipa Primatesta - è previsto un restyling totale in due anni, per un investimento di 400mila euro su una superficie di 400 mq”.



Lavori in vista anche per Laqua Countryside di Ticciano, dove è prevista la costruzione di un’area benessere e di una nuova sala lounge/ristorante coperto: “In questo caso - precisa la manager - l’intervento previsto è di 250mila euro. Abbiamo in mente nuovi progetti anche per Laqua by the Lake, che nel 2024-2025 vedrà la rivisitazione della parte di Bistrot e dell’area benessere, con l’aggiunta di una palestra. Il totale dell’investimento sarà di 1,5 milioni di euro”.



E per quanto riguarda gli sviluppi futuri della Collection? Primatesta sorride parlando di questo argomento, che definisce ‘top secret’, “ma posso dire – conclude – che Antonino e io amiamo accettare nuove sfide e buttarci a capofitto in progetti sempre differenti, che ampliano la nostra visione e gli obiettivi futuri”.