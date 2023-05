Hotelbeds torna in vendita dopo avere risanato i conti

Hotelbeds si prepara a tornare sul mercato a pochi anni di distanza dal suo salvataggio ad opera dei fondi di investimento Cinven, EQT e Canada Pension Plan Investment. la sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 3 miliardi di euro. Il passo starebbe per essere fatto in virtù dei risultati ottenuti lo scorso anno, che hanno visto la banca letti risanare in pieno le proprie finanze e chiudere con un Ebitda di tutto rispetto da 161 milioni di euro.

Bocche ancora cucite da parte degli interessati, si legge su Preferente, anche se alcuni rumors parlano di trattative già avviate con potenziali investitori e soprattutto si vorrebbe evitare di arrivare al 2024, anno in cui sarebbe previsto un secondo refinanziamento.



Attualmente il portale conta su circa 4 milioni di richieste al giorno e ha superato del 30 per cento i volumi dello scorso anno.