Anantara apre la sua seconda struttura italiana: il Convento di Amalfi Grand Hotel

Ha aperto ufficialmente le porte ad Amalfi Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel, l’albergo di lusso ricavato in un ex convento di cappuccini del XIII secolo, su una scogliera a picco sul mare. Si tratta della seconda struttura Anantara in Italia, che si aggiunge al recente Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel, e dell'ottava proprietà del marchio in Europa.

Lusso e relax

A 15 minuti dal centro di Amalfi l’hotel ha 52 camere e suite, molte delle quali erano in origine gli alloggi dei monaci. Le camere si caratterizzano per piastrelle originali, soffitti a volta e pareti imbiancate a calce che trasmettono un senso di pace e serenità e che si fondono perfettamente con i tessuti ricchi, i pezzi di artigianato locale e il comfort high-tech. La Suite Del Priore, che prende il nome dalla sua posizione nel priorato del convento, vanta affreschi sopra il letto a baldacchino e vista sul chiostro, mentre la Suite Dell'Eremita offre una soluzione in piena privacy nella tranquilla limonaia.



Restauro conservativo

Il restauro dell'edificio, risalente a 800 anni fa, ha preservato con attenzione le caratteristiche storiche del posto, tra cui i chiostri e la chiesa barocca, completa di altare in marmo e pavimento in maiolica. Della facciata sono stati attentamente conservati i materiali e i colori originali, mentre il design degli interni si ispira al convento e alla vita semplice e artigianale dei suoi abitanti, con materiali naturali - legni, pelli, fibre naturali - e metalli preziosi, impreziositi da dettagli di lusso che contraddistinguono il brand Anantara.



I servizi

Tra i servizi la pluripremiata Anantara Spa e il ristorante “Dei Cappucini”, dove l'executive chef Claudio Lanuto introduce un concetto di cucina in cui gli ingredienti freschi di stagione coltivati nell'orto del convento sono protagonisti di piatti à-la-carte, di ispirazione monastica, e del menù degustazione sensoriale.



La Locanda della Canonica Pizzeria di Gino Sorbillo presenta inoltre otto pizze d'autore ideate da un ambasciatore mondiale della pizza per creare un viaggio gastronomico attraverso la Campania.

L’hotel organizza escursioni ed esperienze di vario tipo, tra cui il trekking sul Sentiero degli Dei, le escursioni in Mercedes privata a Pompei ed Ercolano, e poi ancora i tour in auto d’epoca o in tuk-tuk sul litorale della Costiera Amalfitana, i voli privati in elicottero, le crociere private e i corsi di cucina in una limonaia o in un vigneto storico.