"A oltre un anno dall'acquisizione da parte del fondo spagnolo Azora, Bluserena marcia a passi spediti focalizzandosi su rebranding, acquisizione di nuovi asset (si guarda ad esempio all'Emilia Romagna) e riposizionamento del prodotto. "Abbiamo in portfolio tredici strutture, di cui 12 al mare e una in montagna, per un'offerta di 4mila 200 camere - spiega il ceo Marcello Cicalò -. I numeri del 2022 evidenziano un milione 200mila pernottamenti e 90 milioni di euro di fatturato. Un buon risultato, ma le nostre mire sono più ambiziose...". (Prosegue sulla Digital ecition di TTG Magazine)