Mazzali, Lombardia: “Lavorare su sostegno alle imprese e abusivismo”

Il turismo garantisce il 13% del Pil della Lombardia: è partita da questo dato la riflessione dell’assessore regionale a Turismo, Moda, Design e Marketing, Barbara Mazzali, intervenuta al Consiglio nazionale Fto. “È fondamentale evidenziare come le imprese del turismo organizzato concorrano ad attrarre importanti flussi di turisti – ha speigato Mazzali -, e per questo motivo la condivisione delle strategie è imprescindibile. L’obiettivo dell’azione regionale è, quindi, promuovere un turismo di qualità, che valorizzi l’offerta di tutte le tipologie di esperienza. Grande attenzione è posta a quello responsabile e alla destagionalizzazione, e in tal senso è importante collaborare e confrontarsi con tutti gli operatori... (continua a leggere su HotelMag)