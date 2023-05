Gruppo UNA cresce in Sardegna: prima struttura a Cagliari

Il Gruppo UNA approda a Cagliari. La collezione cresce in Sardegna, puntando la sua prima bandierina sul capoluogo dell’isola con una nuova struttura in franchising: l’UNAHOTELS T Hotel Cagliari.

Qattro stelle di design, la new entry racchiude i valori dell’ospitalità italiana e garantisce un servizio di eccellenza con ristoranti, bar, un grande centro congressi e un’area Spa e fitness.



“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto all’UNAHOTELS T Hotel Cagliari - commenta in una nota Fabrizio Gaggio, direttore generale del Gruppo UNA -. L’hotel cagliaritano è un punto di riferimento per la città e per l’isola, ma anche la soluzione perfetta per i nostri ospiti, in viaggio per affari o per piacere, che ricercano un servizio attento, unendo comfort ed eleganza”.