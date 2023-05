Va avanti l’iter per regolamentare gli affitti brevi. Questa mattina il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha incontrato le associazioni sindacali che rappresentano gli inquilini - Sicet, Sunia e Uniat - per confrontarsi sulla materia, al fine di rendere più partecipato possibile il percorso che condurrà alla proposta di legge per la regolamentazione del fenomeno. Il provvedimento è atteso per la prima settimana di giugno.

Obiettivo comune, fa sapere il Ministero del Turismo in una nota, “è quello di giungere ad una armonizzazione della normativa di riferimento attraverso una proposta che regolamenti il settore, in un approccio che non criminalizzi, ma che al contrario favorisca l’ascolto e il dialogo di tutte le parti”.



L’incontro di oggi segue i confronti che nelle ultime settimane hanno coinvolto i sindaci delle 14 città metropolitane e le principali associazioni di categoria che rappresentano il settore.



Sanzioni per gli irregolari

Sempre sul tema, nelle scorse ore, rispondendo al Question time al Senato, la titolare del MiTur ha anticipato che il disegno di legge prevederà “apposite sanzioni volte a contrastare forme irregolari di ospitalità e a garantire la tutela della concorrenza e della sicurezza dei territori”, riporta AdnKronos. Il ministro ha precisato che “è mia intenzione introdurre una disciplina nazionale delle locazioni turistiche che rappresenti un punto di equilibrio tra la libertà di iniziativa economica privata e la tutela dei contesti socioeconomici locali”.