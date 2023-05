Il campione del tennis Rafa Nadal debutta nell’hotellerie con Melià

Si aggiunge anche Rafael Nadal alle star dello sport che scelgono di investire nel mondo alberghiero di alto livello unendo il proprio nome a un marchio internazionale del comparto. In questo caso la new entry nasce dalla partnership con Melià Hotels con cui è nato il concept Zel, annunciato lo scorso anno.

Ora arriva il debutto con il Zel Mallorca, una struttura a 5 minuti dal distretto di Puerto Portal situata fronte mare con 165 camere tra cui 21 suite. Particolare attenzione è stata riservata all’offerta gastronomica, con partnership di alto livello nella ristorazione come il Beso Beach Mallorca.



Il complesso, inoltre, offrirà due piscine (una delle quali adults only) e una spa, mentre gli per gli ospiti saranno disponibili esperienze ed escursioni che porteranno la firma dello stesso Nadal. Secondo le intenzioni di Melià, entro i prossimi 5 anni saranno 20 gli hotel a marchio Zel.