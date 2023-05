Grande kermesse di ospiti a 'The Glamour Hotel Event', a Milano. Una serata ai ‘Bagni Misteriosi’ per incontrare i top player dell’ospitalità, intrecciare nuove relazioni e consolidare rapporti storici, dedicata a un target selezionato, rivolta a proprietari di hotel indipendenti e gruppi alberghieri, ceo o managing director, immobiliaristi, general manager, responsabili di sviluppo brand o acquisti, architetti, interior designer, advisor.

Come riporta Hotelmag, The Glamour Hotel Event è un rendez-vous cresciuto nel tempo e che, edizione dopo edizione, si è consolidato e che si svolge con due edizioni annue, a Milano e a Roma.



Il settore dell’ospitalità sta vivendo un momento di grande fermento ed è più che mai vivace in tema di nuove aperture o di rinnovamento di hotel esistenti. È dunque essenziale riqualificare e diversificare l’offerta ricettiva italiana. Ecco perché l’evento rappresenta un luogo di incontro in cui parlare di tendenze, scambiare opinioni, relazionarsi sulle nuove aperture, riflettere sulle sfide di business e sugli scenari futuri.



Un evento reso possibile da sponsor che da sempre supportano The Glamour Hotel Event, quali Simmons e Pedersoli, ai quali si sono aggiunti: Sambonet-Rosenthal, Venini, Grandimpianti Ali, Prima e Champagne Tsarine.



‘Regia’ di Monia Ronconi, founder & web editor di HotelmyPassion.