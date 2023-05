Anantara debutta in Irlanda con il The Marker Dublin Hotel

Si chiama Anantara The Marker Dublin Hotel la prima struttura irlandese del gruppo alberghiero, aperta dopo un investimento multimilionario in un articolato progetto di restyling.

Il cinque stelle, settima struttura Anantara in Europa, ha 187 camere e si trova nei Docklands, sul Waterfront del Grand Canal Square. La ristrutturazione ha interessato tutte le camere, la hall e il bar, che ora dispongono di mobili su misura e nuovi arredi.



Gli altri servizi, come riporta Travel Weekly, comprendono un ristorante chiamato Forbes Street by Gareth, che serve prodotti di provenienza locale, una terrazza panoramica con vista a 360 gradi sulla città fino alal Dublin Bay e otto sale per eventi e meeting. Le camere si suddividono in 124 premier e deluxe, 18 junior suite e tre ampie executive suite. Fiori all’occhiello sono la The Roche Suite e la Presidential Suite.