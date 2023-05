Destinazione Sardegna Lavoro: al via le domande

Al via, dal 29 maggio, le domande per gli aiuti finalizzati al sostegno dell’occupazione nella filiera turistica della Sardegna per l’annualità 2022. L’assessorato regionale del Lavoro ha, infatti, pubblicato l’Avviso ‘Destinazione Sardegna Lavoro 2022’, con l’obiettivo di sostenere le imprese e gli addetti della filiera turistica, intesa come l’insieme delle unità locali site nel territorio regionale, che offrono beni o servizi in prevalenza ai turisti, o che svolgono attività legate alla produzione e alla commercializzazione di servizi turistici, operanti con i codici della classificazione delle attività economiche Ateco 2007.

L’Aiuto consiste in una sovvenzione alle imprese per le assunzioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022. Le tipologie contrattuali potranno essere: contratto a tempo determinato della durata di almeno un mese; contratto a tempo indeterminato a tempo pieno; contratto a tempo indeterminato a tempo parziale... (continua a leggere su HotelMag)