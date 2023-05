Omnia Hotels: riapre il Rose Garden Palace Roma dopo la ristrutturazione

E’ stato riaperto al termine di un’ampia ristrutturazione il Rose Garden Palace Roma di Omnia Hotels, posizionato nei pressi di via Veneto.

Dotato di 65 camere distribuite su 5 piani della struttura di via Boncompagni l’albergo presenta una nuova hall con bar e ristorante, nuove sale riunioni e un nuovo giardino. Tra le novità anche le sale riunioni, che sono ora 5 e tutte dotate di moderne tecnologie, con la caratteristica unica di una lounge vip per la massima privacy. Completamente riviste anche le camere.



Omnia Hotels opera a Roma con 7 strutture dislocate nei diversi quartieri della città: l’Hotel Donna Laura Palace affacciato sul Lungotevere nel quartiere Prati, il Grand Hotel Fleming immerso nel cuore dell’omonima collina, l’Hotel Imperiale in via Veneto, l’Hotel Shangri La Roma punto di riferimento dell’Eur, l’Hotel Santa Costanza a pochi passi dall’omonimo mausoleo di via Nomentana e l’Hotel St. Martin.