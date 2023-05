Qualità e credibilità, i ‘must’ di Cucinelli per un business di successo

“Voi albergatori investite su un futuro sicuro perché il turismo c’è e ci sarà sempre, e ci sarà sempre qualcuno nel mondo che vorrà vedere l’Italia. La questione è come gestire tutto questo”. Brunello Cucinelli, tra gli esponenti più rilevanti del made in Italy, è ospite dell’Assemblea Federalberghi per portare la sua autorevole opinione, accompagnata da simbolici racconti di storia ed esperienze personali.

“La qualità è importantissima - dice l’imprenditore -, è qualcosa che si deve coltivare ogni giorno in ogni ambito. Per esempio, in un albergo il letto deve essere top, perché il cliente dedica al riposo una media di 8 ore. Una volta che si è conquistata la qualità, il corpo e la mente si abituano a uno standard da cui è difficile tornare indietro. Ma la qualità è data anche dalla gentilezza. Nell’ospitalità tutto questo è essenziale”.



La ricetta di Cucinelli, stimato nel mondo per il suo modello sociale di impresa, è semplice: “Bisogna essere credibili e veri. Ascoltare sempre il mercato. Essere sempre moderni e all’altezza”. S. P.