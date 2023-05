New entry in Germania per Pearls by Romantik: lo storico Ahlbecker Hof di Usedom

Cresce il portafoglio di Pearl by Romantik, la linea del gruppo alberghiero che include gli hotel a cinque stelle. La new entry è in Germania: lo storico hotel Ahlbecker Hof di Usedom, sul lungomare del Mar Baltico, nella località balneare di Ahlbeck vicino a Heringsdorf; una struttura inaugurata nel 1890 e caratterizzata dalla classica architettura termale imperiale, con 90 eleganti camere e suite con vista sul mare e sul famoso molo di Ahlbeck.

Una proposta di eccellenza

"Ai nostri ospiti - commenta Thomas Edelkamp, ceo di Romantik Hotels & Restaurants AG - offriamo una proposta di eccellenza a Usedom. L'Ahlbecker Hof è una vera istituzione sull’isola di Usedom e completa il nostro portafoglio nel segmento a 5 stelle. La posizione, gli interni eleganti e, naturalmente, l'offerta culinaria rendono l'Ahlbecker Hof una destinazione che si sposa perfettamente con lo stile di Pearls by Romantik”.



Restaurato a recentemente dal direttore dell'hotel Marco Fien, l'Ahlbecker Hof è un complesso imponente che, oltre all’edificio principale, comprende due ville e una suite residence adatta alle famiglie.



L'offerta culinaria dell'Ahlbecker Hof comprende quattro ristoranti e un bar. Nel nuovo ristorante gourmet Blauer Salon lo chef Maik Gehrke propone la classica cucina francese declinata in menù creativi a più portate. Nel Kaiserblick gli ospiti possono gustare la cucina regionale, mentre il ristorante La Brasserie, dotato di una cucina a vista, serve pesce appena pescato. Per un viaggio in Thailandia gli ospiti hanno a disposizione il ristorante Suan Thai con una cucina wok a vista.



Focus benessere

L’area termale si estende su una superficie di circa 1.000 metri quadrati e include una piscina con impianto controcorrente, una sauna all'ametista, un laconium e un tepidarium, una grotta di fiori ed erbe, una fontana di ghiaccio, docce emozionali, percorso Kneipp, solarium e oasi di relax.