Torino, tutti i numeri dell’hotellerie: 16.670 camere e oltre 45mila gli addetti

Nella provincia di Torino sono 16.670 le camere d’albergo censite, oltre 45mila gli addetti impiegati nel settore della ricezione, per un valore aggiunto turistico per il territorio pari a 1.457.316.559 di euro. Questi i dati estratti dal rapporto ‘Alberghi e affitti brevi’, presentato in occasione della 73esima assemblea Federalberghi.

I numeri registrati nel capoluogo piemontese, commenta il presidente di Federalberghi Torino, Fabio Borio, in una nota, “confermano e certificano due aspetti che sosteniamo da tempo: da un lato il turismo nel nostro paese si conferma asset strategico e dall’altro i benefici economici generati dai turisti non riguardano soltanto il comparto turistico-ricettivo, ma si estendono all’intero tessuto economico del territorio”.



“I turisti che visitano una destinazione – continua - non restano chiusi in hotel ma acquistano biglietti dei musei, utilizzano i mezzi pubblici, pranzano e cenano nei ristoranti, comprano nei negozi con effetti immediati sull’economia locale. In cambio, chiedono servizi adeguati e un’accoglienza qualificata che soltanto le strutture ricettive possono garantire, per questo chiediamo da tempo di vigilare sul fenomeno dell’abusivismo e degli affitti brevi, prevedendo regole uguali per tutti coloro che svolgono un’attività ricettiva”.