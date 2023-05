Mangia's Torre del Barone ospita la prima tappa di Maravigghia Sicily

Prima tappa di Maravigghia Sicily, il week end fra storia, arte, benessere e musica che si svolgerà dal 1 al 4 giugno presso il Mangia’s Torre del Barone Resort a Sciacca.



Il giorno inaugurale vedrà la presentazione dell’installazione d’arte contemporanea che farà parte di ‘Dreaming the Island’, la sezione dedicata all’arte a cura di Giorgia Salerno che, all’interno del format Maravigghia Sicily, pone in dialogo noti artisti italiani con il territorio siciliano.

In occasione di questa prima tappa di Maravigghia Sicily, si presenta l’installazione d’arte contemporanea dell’artista Francesca Pasquali, 'Diving in the green', che sarà esposta a Torre del Barone dal 1 giugno al 15 settembre.



Per quanto riguarda l’itinerario, saranno quattro giornate di attività alla scoperta della Sicilia moderna e spesso sconosciuta. Gli ospiti arriveranno a Torre del Barone giovedì 1 giugno e quella sera ci sarà la presentazione dell’installazione d’arte seguita da cena e Dj set in terrazza. La mattina dopo ci si sveglierà per una mattina dedicata al wellness, per poi passare nel pomeriggio alla visita al parco archeologico di Selinunte.



Il sabato la giornata inizierà con una sessione di yoga all’aria aperta, per poi partire per Cala Manbrù Beach Club dove sono previsti aperitivo, cena e festa in spiaggia.

Altri incontri Maravigghia Sicily seguiranno nel corso di questa estate, tra cui un week end al Mangia’s Favignana Resort dal 4 al 6 agosto.