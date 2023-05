Si aprono oggi, 12 maggio, i lavori della 73a Assemblea nazionale Federalberghi, in programma sino a domenica 14 a Bergamo-Brescia ‘Capitale italiana della Cultura 2023’, dove gli albergatori di tutta Italia saranno presenti alle sessioni di lavoro dedicate al comparto del turismo e della ricettività.

Sotto la guida del presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, verranno affrontati e discussi i temi salienti del settore, e con le nuove istanze alle istituzioni. Nella prima giornata di lavori, al Centro Congressi di Bergamo, si terranno le assemblee Federalberghi Terme e Federalberghi Extra e l’assemblea privata della Federalberghi nazionale.



Sabato 13 maggio, invece, la giornata sarà dedicata all’evento pubblico. Al Centro Congressi di Bergamo il sindaco Giorgio Gori farà i saluti istituzionali dando il benvenuto al pubblico in sala, costituito da albergatori, addetti ai lavori, figure istituzionali, cittadini e giornalisti. Si aprirà, quindi, il convegno “Il turismo brand dell’Italia: nuove tecniche di crescita costruendo il futuro”, in cui è previsto l’intervento del ministro del Turismo, Daniela Santanchè, e, successivamente, di Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. L’evento avrà un ospite di spicco, un simbolo dell’imprenditoria italiana, Brunello Cucinelli, al quale verrà dedicato il focus “L’arte del Made in Italy”, che metterà in luce non soltanto la creatività, ma anche la capacità di attivare un circuito virtuoso nel rapporto con gli operatori della sua filiera produttiva. S. P.