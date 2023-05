Firenze, Linus e Savino denunciano hotel troppo cari per la Deejay Ten: è polemica

“Hotel troppo cari nei fine settimana”. Dai microfoni di Radio DeeJay parte la polemica sulle tariffe degli alberghi di Firenze. Annunciando la maratona Deejay Ten, che il prossimo 21 maggio si terrà nel capoluogo toscano, Linus e Nicola Savino hanno lanciato una provocazione al sindaco Dario Nardella, denunciando di non aver trovato un posto letto in città, a causa dei prezzi troppo elevati, e di aver dovuto rimediare prenotando una camera a Prato.

I due conduttori - riporta Corriere Fiorentino - hanno dichiarato di aver trovato rilevato prezzi a partire dai 328 euro a notte per una camera doppia nel centro storico.



Alla denuncia dei due speaker radiofonici ha ribattuto il presidente di Federalberghi Firenze, Francesco Bechi, che in una nota ha dichiarato che “le nostre strutture in questo periodo hanno tassi di occupazione elevati” e che le tariffe sono “allineate con quelle di tutte le altre principali città turistiche d’Europa”.



Smorzando un po’ i toni, il presidente di Federalberghi Firenze ha poi aggiunto: “Sappiamo bene che eventi sportivi ma anche musicali di grande richiamo hanno bisogno di una programmazione anche per quello che riguarda l’accoglienza dei partecipanti. Per questo come Federalberghi siamo più che lieti di invitare Linus e Nicola Savino ad incontrarci per trovare una collaborazione in vista della prossima edizione, individuando se possibile strutture disposte a offrire una loro disponibilità a una sistema di tariffazione speciale per ospitare i partecipanti”.