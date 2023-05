L’hotel Ancora di Cortina sceglie la gestione di Egnazia Ospitalità Italiana

Un nuovo hotel entrerà nel giro di un paio d’anni nell’offerta di Egnazia Ospitalità Italia, il gruppo di gestione alberghiera fondato e guidato da Aldo Melpignano. Si tratta dell’Hotel Ancora di Cortina d’Ampezzo, vera icona della perla delle Dolomiti acquisito da Red Circle, la società di investimenti immobiliari di Renzo Rosso.

I lavori di restauro dell’hotel sono iniziati nel 2022 e sono stati affidati allo studio Charles & Co, lo studio fondato dalla designer Vicky Charles, famosa per il suo lavoro sulle Soho House.



L’Ancora, costruito nel 1826, vedrà lo sviluppo di 38 camere, di cui 12 suite, con dimensioni tra 24 e 123mq, la nascita di un club esclusivo, un ristorante, un bar, ma soprattutto la storica terrazza affacciata sul cuore di Cortina.



“Siamo felici di poter accompagnare Red Circle in questo progetto di rilancio dell’Hotel Ancora- dice Aldo Melpignano, fondatore e ad di Egnazia -. Cortina d’Ampezzo è una destinazione che sta vivendo e vivrà sempre di più un processo di profonda trasformazione. Questo processo, favorito dall’arrivo delle Olimpiadi, è in realtà il segno di un cambiamento nel mondo del turismo, che oggi più che mai è alla ricerca di luoghi ed esperienze da scoprire per permettere agli ospiti di sentirsi residenti temporanei e non semplici turisti”.



La collaborazione fra Red Circle ed Egnazia è iniziata a novembre 2022 con il Pelican Hotel di Miami, acquistato da Renzo Rosso negli anni ’90 e restaurato negli ultimi due anni. La sinergia tra Egnazia e Red Circle si iscrive nel percorso di promozione e valorizzazione dell’italianità.



“L’Ancora è il più storico hotel della città, e l’approfondito restauro in atto rispetterà la sua storia in maniera sostenibile e innovativa, rispondendo ai bisogni e alle aspettative del nuovo viaggiatore di lusso internazionale – dice Renzo Rosso, presidente di Red Circle -. Vicky sa creare spazi che fanno sentire le persone a casa pur trovandosi in ambienti sofisticati, e il lavoro iniziato con Aldo e il suo team al Pelican sta confermando la loro capacità di valorizzare luoghi unici in maniera coinvolgente e memorabile per ospiti di tutto il mondo”.