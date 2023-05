Falkensteiner investe in Croazia: ecco le nuove Luxury Villas del Punta Skala

Falkensteiner ha portato a termine l’ultimo suo progetto di ulteriore upgrading del premium resort in Croazia, il Falkensteiner Resort Punta Skala, ora arricchito di cinque rinnovate luxury villas.

“Una nuova esperienza di soggiorno di alto livello dedicato a una tipologia di ospite sempre più esigente - afferma Otmar Michaeler, CEO del Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) -. Questo progetto proietta Punta Skala sempre più verso il futuro. Il nostro obiettivo è dialogare con un mercato del lusso che chiede soluzioni personalizzate per il segmento premium, proponendo un’offerta individuale e su misura per l’ospite”.



Le ville, dal design moderno e dotate di tutti i comfort, possono accogliere fino a sette persone e coprono singolarmente un'area di 200 mq con giardino mediterraneo privato, piscina riscaldata e host dedicato a disposizione in qualsiasi momento.



Servizi personalizzati

Gli ospiti possono scegliere tra numerosi servizi personalizzati - dal babysitting, al dog sitting al supporto di un personal training. È inoltre disponibile un servizio di noleggio auto, limousine o barche oltre alla possibilità di usufruire di diverse attrezzature sportive del Fortis Club.



Le nuove soluzioni abitative completano l’offerta di soggiorni dell’ampio premium resort, a soli 10 minuti da Zara. Questa penisola privata ospita anche due hotel cinque stelle, il Falkensteiner Family Hotel Diadora e il Falkensteiner Hotel & Spa Iadera, oltre ad appartamenti affacciati sull’Adriatico – il Falkensteiner Residences Senia – e le strutture sportive del Fortis Club & Outdoor Centre.