Beppe Pellegrino, Going Resort: “Al via la novità Stylosophy”

di Isabella Cattoni

Lo spazio c’è, soprattutto verso l’alto di gamma: a poco meno di due mesi dal lancio ufficiale di Going Resort, Beppe Pellegrino (nella foto) spiega come la divisione di casa Bluvacanze se lo sta conquistando.

“L’obiettivo che mi è stato chiaro fin da subito – spiega Pellegrino, responsabile di Going Resort – è stato quello di puntare sulla qualità dell’offerta, un valore irrinunciabile soprattutto in questo momento storico. Da qui l’esigenza di creare una nostra ‘Stylosophy’, come l’abbiamo voluta etichettare, che identifichi strutture a 5 stelle di respiro internazionale dalle caratteristiche ben precise”. Non solo una posizione eccezionale, ma anche un’esperienza enogastronomica al top, un’attenzione specifica a benessere e fitness e un’atmosfera raffinata. E tutta una serie di plus, come gli ’Ambassador’ presenti in tutte le strutture commercializzate o la app ‘What’s Going on’ per prenotare una serie di servizi personalizzati.



Due le strutture proposte al momento in Egitto: il Sunrise Diamond Beach di Sharm el Sheikh e il Radisson Blu Resort di Marsa Alam. “I prezzi sono aumentati in tutto il bacino del Mediterraneo, ma anche la qualità è migliorata. In particolare, in Egitto i resort rimasti chiusi durante l’emergenza Covid sono stati riaperti migliorati e ristrutturati e offrono un servizio di altissimo livello. Dal canto nostro, garantiamo un’esperienza on demand particolarmente attenta a garantire plus su misura”. Fra i servizi ad esempio, il dine around, per scegliere dove cenare e sperimentare diversi tipi di cucina.



E non importa se una soluzione up level costa di più: “Chi scegli di partire vuole vivere un’esperienza di qualità e il prezzo, ovviamente entro certi limiti, non rappresenta più un ostacolo”.

Il progetto di Going Resort prevede importanti sviluppi a medio termine: “Entro cinque anni l’obiettivo è quello di inserire una ventina di strutture fra Italia, Mediterraneo e Tropici. Il modello, in base alle opportunità che si presenteranno, potrà essere quello della commercializzazione o della gestione diretta mediante acquisto o affitto. L’importante è che tutti i nuovi resort in portfolio rispettino quelle caratteristiche ‘stilose’ che indentificano e caratterizzano il nostro brand rispetto alla concorrenza”.

Si comincerà con una novità tropicale, che dovrebbe concretizzarsi dalla stagione invernale.



Ma lo sguardo di Pellegrino si allunga anche sull’incoming, con l’obiettivo di spingere su nuovi mercati per portare clienti in Italia, in sinergia con gli altri servizi offerti dai marchi del Gruppo Bluvacanze.

Infine, sul fronte del trade: “Going Resort è aperto a tutto il mercato, e non solo alle nostre agenzie, con una rinnovata attenzione per tutti”.