Hotel, dalle tariffe ai pacchetti: la formula vincente per l’estate

Siamo alle porte della bella stagione e, oltre al bel tempo, arrivano ottimistiche anche le previsioni per i flussi turistici che caratterizzeranno il prossimo periodo. Lo dicono gli operatori turistici, lo dicono i dati condivisi per cui ci si aspetta di tornare vicini ai livelli del 2019 per quanto riguarda il numero di arrivi previsti, con una crescita rispetto allo scorso anno di oltre un 20% per quanto riguarda la spesa turistica. Le prenotazioni sono già giunte anche dai turisti stranieri, per lo più di estrazione europea ed americana. Insomma, la macchina sembra aver ingranato la corretta marcia, ma quale sarà la strada da seguire per un 2023 che sia veramente capace di rispondere alle aspettative? È il quesito che pone Giacomo Pini, ceo di GpStudios, nella rubrica Hotel Hub sul nuovo numero di Turismo d’Italia, sfogliabile online e in distribuzione.

“La corsa al riempimento di tutte le camere per una stagione sold-out è spesso fin troppo accelerata - prosegue Pini -. Troppo frequentemente capita che, pur di vedersi un tasso di occupazione previsto del 100%, ci si bruci grandi opportunità a livello di guadagno. Il risultato? Tutte le camere vendute a una tariffa troppo bassa, senza essersi dati il tempo per personalizzare l’offerta”...



