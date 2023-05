L’avanzata di IHG in Italia: sei nuovi hotel fra lusso e lifestyle

IHG Hotels & Resorts spinge sull’Italia e sui segmenti alto di gamma, con l’apertura da oggi in avanti di sei hotel che vanno dalle proposte upper luxury di Six Senses al glamour della vita InterContinental, passando per l’originalità delle strutture Vignette Collection e l’inconfondibile fascino da quartiere dei boutique hotel Indigo.

“L’aggiunta di questi hotel alla nostra offerta lusso e lifestyle apporta un contributo significativo alla crescita di IHG in Italia, un mercato chiave per l’azienda – dice Eric Viale, managing director della divisione Europa Meridionale di IHG Hotels & Resorts -. Questo risultato è anche il riflesso della fiducia che, da un lato, i proprietari delle strutture ripongono nel successo dei nostri marchi e, dall’altro lato, i clienti hanno nell’esperienza assicurata dal nostro nome. I nostri brand sono ben posizionati in un paese come l’Italia, sfruttando al meglio la crescente propensione dei consumatori per esperienze di viaggio e soggiorno raffinate. A sostegno di tutto questo, abbiamo ampliato la nostra infrastruttura di sviluppo locale, con la nomina di Fabrizio Piolanti a director development per l’Italia”.



Due i brand che debuttano in Italia: Six Senses, che ha appena aperto il suo urban resort a Roma, di cui abbiamo raccontato qui, e Vignette Collection, che debutterà nella prima metà del 2025 sempre a Roma con l’Hotel Alexandra, in posizione privilegiata in Via Veneto, a pochi passi da Piazza di Spagna e dalla Fontana di Trevi e metterà a disposizione 81 camere, un ristorante su Via Veneto e una palestra.



Debutta oggi invece l’InterContinental Rome Ambasciatori Palace, che si affaccia su Via Venetoa Roma. Dotato di 160 camere e suite di lusso, incarna tutto il fascino e lo splendore storico della Città Eterna. Ad attendere gli ospiti svariate opzioni culinarie: dai piatti italiani e americani rivisti in chiave gourmet dello Scarpetta NYC, al Charlie’s Rooftop passando per l’Anita’s Bar and Lounge.



Tre invece gli Indigo in apertura: nella seconda metà del 2023 aprirà i battenti l’hotel Indigo Florence (nella foto) che offrirà 160 camere e segnerà il ritorno di IHG in città, mentre due altri hotel del brand sono Indigo Turin con 50 camere e Indigo Trieste - Palazzo Kalister che aprirà nel 2025.