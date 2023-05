Bettoja Hotels a Roma: completato il restyling delle camere del Massimo D'Azeglio

Dopo il restyling dell’Hotel Mediterraneo, emblema dell’Art Déco a Roma, Bettoja Hotels ha portato a termine un altro progetto di ristrutturazione: quello delle camere dell’Hotel Massimo D’Azeglio, il più antico dei tre indirizzi del gruppo, una struttura che mantiene intatto il fascino rinascimentale del suo stile umbertino.

Le camere sono state impreziosite da elementi d’antiquariato finemente restaurati e arricchite di dettagli dell’interior design made in Italy, per creare un mix con lo stile contemporaneo. Tra i nuovi servizi le Tv smart con canali interattivi e tutte le piattaforme streaming.



"Siamo un punto di riferimento"

“La ristrutturazione dell'Hotel Massimo d'Azeglio - commenta il presidente Maurizio Bettoja - è un nuovo passo che porta Bettoja Hotels verso il futuro, è il risultato dell'investimento che la nostra famiglia ha fortemente voluto per continuare ad essere un punto di riferimento nel panorama dell'ospitalità a Roma”.



Altra novità sono le camere Premium Superior, dotate di camera da letto e salottino, mentre le Premium Family hanno due camere dal letto, un ampio bagno con due lavandini, guardaroba, cassaforte e televisore.



“Da sempre l'attenzione alla storia, all'arte e al servizio sono per noi un punto di riferimento - aggiunge Bettoja - e crediamo che sia un vero punto di forza per tutti i visitatori che cercano a Roma l'arte italiana, anche all'interno di un hotel”.

Gli interventi hanno interessato anche il Ristorante Massimo d'Azeglio, membro dei Locali Storici d'Italia e punto di riferimento anche per i romani, che inaugura il suo rinnovato dehor esterno e un nuovo sito, un nuovo punto di riferimento dove scoprire la sua storia, i menù e prenotare con pochi click il proprio tavolo e anche il parcheggio.