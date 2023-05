Banyan Tree Group cresce in Europa, intesa con Accor per una new entry in Grecia

Dopo il progetto spagnolo, Banyan Tree Group continua la sua marcia in Europa scegliendo la Grecia per una nuova struttura, il Banyan Tree Varki Bay, che sarà inaugurata nel 2026.

La new entry, sulla penisola di Varko nella Regione Etolia-Acarnania, è il risultato di una collaborazione tra Banyan Tree e il gruppo Accor, che darà vita a un resort a cinque stelle costituito da 116 ville e 45 appartamenti di lusso, tutti incastonati nella cornice costiera.



Oltre che per la magnifica posizione di affaccio sul Mar Ionio la proprietà, spiega TopHotelNews, si caratterizzerà per l’attenzione all’ambiente e al benessere psico-fisico dei suoi ospiti. Tra i servizi tre ristoranti, tra cui il tailandese Saffron, oltre a diversi bar, un beach club, un centro per sport acquatici, e poi ancora uno spazio per eventi e l’immancabile Banyan Tree Spa.



Obiettivo la certificazione green

Edificata in collaborazione con il pluripremiato studio di architettura Greek Elastic Architects, la struttura adotterà tutte le misure necessarie per raggiungere l’obiettivo di essere la prima in Europa a ottenere la certificazione ambientale LEED Gold.



Tra le iniziative previste il riutilizzo del 70% dell’acqua per l’irrigazione e l’uso di fonti energetiche rinnovabili, oltre all’investimento nella piantumazione di specie vegetali autoctone. Banyan Tree, aggiunge Top Hotel News, ha ora oltre 60 hotel attivi e una potenziale pipeline di più di 50 progetti entro il 2025.