Viva Wyndham Resorts dedica una monografia all’isola di Saona

Una monografia dedicata all’isola di Saona. Così Viva Wyndham Resorts sceglie di celebrare i suoi 36 anni di attività e, al contempo, di prestare tributo a Giacomo Di Lauro, direttore del Viva Dominicus Beach e personalità di spicco del travel italiano, che per primo intuì le potenzialità della destinazione.

A partire dagli anni ‘80, Di Lauro si è dedicato allo sviluppo l’offerta turistica, stringendo legami con la comunità, strutturando collegamenti con lance veloci e facendo diventare i pescatori fornitori del resort.



Da quel momento, il legame tra Viva e la comunità di Saona non si è mai interrotto, anche nei momenti di difficoltà. L’azienda ha infatti finanziato parte della ricostruzione delle abitazioni distrutte dall’uragano Georges nel 1998, e durante la pandemia il top management si è recato in barca sull’isola a portare cibo e generi di prima necessità.



In segno di gratitudine nei confronti della destinazione, Viva Wyndham Resorts ha perciò deciso di lanciare un vero e proprio progetto editoriale ad hoc: ‘Saona’, una monografia non destinata all’uso commerciale, ma che in tre lingue (italiano, spagnolo e inglese) svela la storia e le bellezze della destinazione, attraverso le immagini di Tiziano De Stefano, fotografo italiano che vive a Santo Domingo da molti anni; e i testi di Luisella Colombo, profonda conoscitrice della Repubblica Dominicana e collaboratrice di Viva su vari progetti.