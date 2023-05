Pagamenti alternativi in hotel: il 24 maggio il webinar di Federalberghi e Nexi

Federalberghi, in collaborazione con Nexi Payments e con Ppro, società specializzata nella fornitura di infrastrutture per i pagamenti digitali, organizza un seminario online nel corso del quale saranno approfondite le potenzialità dei metodi di pagamento alternativi offerti tramite il partner Ppro e l’importanza di offrirli all’interno del proprio checkout per incrementare i volumi d’acquisto.

Saranno illustrati i metodi alternativi di pagamento disponibili già oggi sulla piattaforma XPay di Nexi, e le principali caratteristiche del servizio “Incasso Senza Pensieri” e dell’offerta promozionale in atto, riservata ai soci Federalberghi.



Il seminario, rivolto ai direttori, ai segretari e ai consulenti delle organizzazioni aderenti, si svolgerà il 24 maggio, in videoconferenza, dalle ore 15 alle 16. La riunione sarà trasmessa anche “in chiaro” sul canale YouTube di... (continua a leggere su HotelMag)