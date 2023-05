B&B Hotels approda a Ischia con il nuovo Hotel San Nicola

B&B Hotels cresce in Italia con una struttura che porta a 61 gli indirizzi del gruppo nella Penisola. La new entry, la seconda di quest’anno, è l’Hotel Ischia San Nicola, un albergo immerso nel verde del versante Sud dell’isola, facilmente raggiungibile in auto e con i mezzi pubblici dal porto di Forio.

Ischia, spiega Liliana Comitini, presidente e a.d. di B&B Hotels Italia, da sempre è meta di un turismo nazionale e internazionale. “Per rispondere a un target così ampio e diversificato abbiamo scelto il B&B Hotels- Hotel Ischia San Nicola - sottolinea Comitini -, una struttura capace di offrire un’ospitalità completa e appagante. Teniamo sempre molto alta l’attenzione ai nuovi bisogni della clientela e la nostra strategia ci permette di mantenere standard di prezzo accessibili, operando però in regime di qualità elevata”.



I servizi

Le camere, dal design essenziale e accogliente, hanno aria condizionata, bagno privato, doccia e un asciugacapelli. Tra i servizi la connessione wi-fi illimitata e gratuita e una Smart TV in stanza con Chromecast integrata. L’hotel dispone anche di camere con terrazza e vista mare e offre agli ospiti un’ampia piscina esterna con acqua termale.