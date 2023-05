Forte Village, due nuovi progetti nel segno della sostenibilità

Mille alberi entro fine 2023 e 1000 chili di plastica entro fine maggio 2023: sono due degli obiettivi che vedono il Forte Village in prima linea per raggiungere la sostenibilità nel più totale rispetto di un impegno che il resort ha deciso di onorare da tempo.

Il 2023 è cominciato con uno spiccato impegno nei confronti dell’ambiente e a favore di uno sviluppo sostenibile con due progetti ambientali no-profit: '1 anno, 1000 alberi', in collaborazione con la Dmc Fa Travel e 'Fishing for litter', partito lo scorso maggio in partnership con Ogyre.



La prima iniziativa prevede la messa a dimora di 1000 alberi entro la fine del 2023, con un impianto misto di carrubo, olivastro, perastro e mandorlo, di cui i primi 200 sono già stati piantati dal team del Forte Village e di Fa Travel con il supporto di Alberea il primo giorno di primavera nella campagna di Ussana.



Fishing for litter vede il coinvolgimento diretto dei pescatori locali e l'obiettivo centrato nei giorni scorsi, prima dello scadere dell'anno (maggio 2023), di raccolta di 1000 kg di rifiuti marini.