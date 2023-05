Hyatt acquisisce il club Mr & Mrs Smith

Hyatt continua a espandersi. Il colosso alberghiero ha acquisito il club britannico Mr & Mrs Smith per 65,7 milioni di dollari.

Il Gruppo mette così le mani sulla piattaforma di prenotazione del brand Uk e su una collezione di alta gamma, che include oltre 1.800 proprietà in tutto il mondo, tra boutique hotel, ville e altre residente di lusso.



L’acquisizione, ha spiegato il chief commercial officer di Hyatt, Mark Vondrasek, andrà ad arricchire “la proposta uplevel riservata ai membri del programma di fedeltà del gruppo World of Hyatt in centinaia di destinazioni, inclusi i 20 Paesi in cui attualmente sono già presenti hotel Hyatt”.



Dopo la chiusura dell’accordo, riporta Travel Weekly, oltre 100 dipendenti di Mr & Mrs Smith entreranno a far parte del team commerciale di Hyatt.