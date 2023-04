Ehma: premio alla carriera ad Aldo Werdin

Aldo Werdin, amministratore delegato Excelsior Palace Hotel Rapallo e presidente di Federalberghi Liguria, è stato insignito del ‘Premio alla Carriera’ in occasione della riunione primaverile di Ehma Italia. Durante la cena di gala, si legge su Hotelmag, Ezio Indiani, delegato nazionale Ehma Italia e direttore generale dell’Hotel Principe di Savoia di Milano, ha consegnato il riconoscimento, conferito “al socio che si è distinto per il comportamento etico animato da passione e intelligenza, alta professionalità e impegno nell’attività svolta, riportando risultati straordinari e diventando un esempio per tutta la categoria”.

“Aldo Werdin si è distinto – ha spiegato Indiani – per il lavoro di qualificazione realizzato allo storico hotel di lusso, divenuto oggi con il nome di Excelsior Palace Portofino Coast, un simbolo di eccellenza 5 stelle lusso sulla Riviera Ligure”.



L’assegnazione del ‘Premio alla Carriera’ è a cura del Comitato Rapporti con le Istituzioni, con capogruppo Palmiro Noschese. I criteri di selezione prevedono, tra l’altro, che i candidati condividano i valori e lo spirito amicale dell’Associazione, siano soci da almeno 15 anni e partecipino attivamente agli incontri nazionali e internazionali. Werdin è socio Ehma dal 2002, e sempre attivamente partecipe alla vita associativa anche in prima linea, avendo organizzato e ospitato due incontri nazionali.



Le caratteristiche dello stile di direzione di Werdin sono apprezzate dal personale dell’hotel, per il quale vengono organizzate attività formative indirizzate alla motivazione, a una migliore organizzazione e allo sviluppo dei talenti aziendali.



Inoltre, l’Excelsior Palace Rapallo è fautore del progetto locale “Buon Samaritano”, che provvede alla distribuzione di pasti giornalieri a persone in momentanea difficoltà, e che si è ampliato su gran parte del territorio ligure.



Werdin è anche presidente della Fondazione Its Turismo Liguria Academy of Tourism & Hospitality di Santa Margherita Ligure ed è Cavaliere della Repubblica.