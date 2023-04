Cb Italia e Progetto Sostenibilità: il questionario per le imprese

Convention Bureau Italia ha sviluppato il Progetto Sostenibilità attraverso la realizzazione di un handbook dedicato a questo tema e di un assessment sul grado di sostenibilità del settore meeting e eventi, aperto a tutti gli operatori Mice nazionali.

Come riporta Hotelmag il questionario di autovalutazione mira ad analizzare il grado di maturità raggiunto in Italia dalle aziende del settore sul tema della sostenibilità. Rispondere al questionario richiede pochi minuti e, oltre a fornire informazioni sullo stato dell’arte, rappresenta un supporto per le imprese che intendono progettare un percorso di integrazione della sostenibilità nella propria organizzazione e nel proprio modo di fare business.



Grazie a questo questionario, da compilare entro il 31 maggio 2023, le aziende avranno la possibilità di avere una valutazione sul grado di maturità raggiunto relativamente ai temi collegati alla sostenibilità d’impresa, di verificare il proprio posizionamento su ogni singola dimensione della sostenibilità d’impresa e di valutare eventuali iniziative da sviluppare sul tema della sostenibilità.



Tutte le risposte verranno utilizzate esclusivamente in forma aggregata.



Il questionario è disponibile a questo link.