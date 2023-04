Crippaconcept, alla Milan Design Week il glamping del futuro

Crippaconcept ha fatto tappa alla Milan Design Week 2023 con tante novità presentate all’interno dello spazio espositivo del Ddn Hub, al Castello Sforzesco in piazza del Cannone.

All’interno di un’installazione architettonica completamente percorribile che riproduceva la ricettività glamping nel cuore di Milano, Crippaconcept ha inteso avvicinare i passanti e far scoprire loro che cosa significa fare una vacanza all’aria aperta d’eccellenza.



La presenza di Crippaconcept è stata sintetizzata nella formula 'Open Air Design Vision' ovvero idee rivoluzionarie e visioni future in un progetto che sintetizza la ricerca scientifica e architettonica e lo sviluppo concreto dell’azienda che mira a coniugare l’estetica e il design delle unità abitative mobili con la minimizzazione dell’impatto ambientale.



Le unità sono create utilizzando materiali naturali, riciclati e riciclabili, progettate con approccio ergonomico, con una visione d’insieme che concepisce mobile home e tende lodge come parte integrante di un progetto paesaggistico ampio a basso impatto ambientale.



A quattro anni dalla sua “prima volta”, nel 2019, quando il turismo all’aria aperta d’eccellenza era un settore poco conosciuto in Italia, Crippaconcept torna con le sue unità abitative mobili, in un panorama completamente cambiato: gli ultimi due anni, infatti, grazie alle caratteristiche della vacanza all’aria aperta unite al contesto storico, sono stati un catalizzatore senza precedenti, che hanno attirato turisti di tutte le fasce d’età e di tutte le tipologie.



Sergio Redaelli, ceo di Crippaconcept, ha spiegato: "La nostra presenza alla Milan Design Week ha avuto un valore ancora più importante del 2019: siamo tornati dopo quattro anni intensissimi, in cui abbiamo lavorato senza sosta per garantire ai nostri clienti di accogliere al meglio tutti i turisti che hanno apprezzato questa forma di turismo immersa nella natura, attenta alla privacy e allo spazio personale, ricca di ricerca enogastronomica, intrattenimento, sport, benessere e cultura. Siamo ad un nuovo inizio, ad una nuova vita – come tutti - mai più come prima”.