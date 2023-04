In camera come in palestra, Blu Hotels inaugura le Fitness Deluxe Suite

In occasione del FuoriSalone 2023 durante la Design Week milanese, il Savona 18 – iconico boutique hotel di Blu Hotels – inaugura le Fitness Deluxe Suite. Si tratta di un nuovo concept di sport, con una camera equipaggiata per trasformarsi in una palestra personale fornita dei più moderni attrezzi Technogym e, su richiesta, dell’assistenza di un personal trainer.

Inoltre, a sottolineare l’attenzione che Blu Hotels riserva sia ai propri ospiti sia all’ambiente, nelle suite sarà presente una water bottle da portare sempre con sé firmata Uyn, brand italiano di abbigliamento sportivo tecnico. “Specialmente dopo la pandemia, abbiamo compreso come i clienti degli hotel non amino più stare ammassati in palestra - commenta Manuela Miraudo, Events & Communication manager del Gruppo -. Eppure, sempre più chi viaggia sente l’esigenza di svolgere l’attività fisica abituale per scaricare le tensioni accumulate in una giornata di lavoro, e un corner dedicato al fitness in camera è indubbiamente un plus”.



Parallelamente a questa iniziativa, per tutta la durata del Salone del Mobile, il Savona 18 porterà avanti la storica collaborazione con Campomarzio70 proponendo una profonda esperienza di arte e design, presentando una selezione delle ultime creazioni Luminescence e Le Parfum de Voyage di L’Objet, oltre alle porcellane Fashion Icons di Who Icons.

Gaia Guarino