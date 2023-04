New entry per il gruppo RMH: in arrivo l'hotel di design Modena Raffaello

Si chiama RMH Modena Raffaello il nuovo indirizzo di design del gruppo alberghiero RMH Rosaria Marazzi Hotels. “Il nostro obiettivo - spiega Alessandra Severi, vicepresidente del gruppo che deve il nome a sua madre, capostipite del progetto - è promuovere un’ospitalità moderna, con al centro i valori e le relazioni umane. L'eccellenza dei servizi e il comfort degli ospiti fanno parte della nostra etica e della nostra tradizione”.

Interscambio con la città

La new entry, di prossima apertura, è un quattro stelle con un concept lifestyle, dinamico e contemporaneo. La lobby con il lounge bar sarà aperta alla città, proponendosi come hub pronto ad accogliere anche ospiti esterni nei vari momenti della giornata, dalla colazione del mattino all'aperitivo, al dopo cena.



Il gruppo è nato nel 2010 con l’inaugurazione della prima proprietà, RMH Modena Des Arts, un hotel con focus sul design, pensato per una clientela business e Mice, ma adatto anche alla componente leisure, essendo nel centro città. Nell’estate 2011 il portafoglio si è arricchito con l’ingresso dell’RMH Lopud Lafodia, un resort in sull’isola di Lopud, in Croazia. Il complesso comprende anche una villa storica e 7 appartamenti, oltre a una spa di 800 mq vista mare.