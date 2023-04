Felix Hotels cresce, new entry nell'Oristanese

Un nuovo indirizzo per Felix Hotels. Il Gruppo sardo, fondato a Olbia nel 2020, amplia il suo portfolio aggiungendo una struttura nell’Oristanese. Si tratta dell’Hotel La Baja di Santa Caterina di Pittinuri.

La struttura, anticipa ilsole24ore.com, offrirà 29 camere e una terrazza con piscina con vista panoramica sulla baia.



“L’operazione che riguarda l’Hotel La Baja - ha raccontato al quotidiano il presidente di Felix Hotels, Agostino Cicalò - prevede un primo anno di gestione che confidiamo possa portarci successivamente a un ingresso nella proprietà. Procediamo a piccoli passi guardando alla stagione in arrivo, ma anche al progressivo consolidamento di Felix Hotels in Sardegna”.



La galassia Felix Hotels arriva così a comprendere 8 indirizzi, tra proprietà e gestioni, per un totale di quasi 400 camere.