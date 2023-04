Little Hotelier e Bed-and-Breakfast.it insieme per aiutare i piccoli alberghi

Il software di gestione alberghiera all-in-one Little Hotelier si integra con il portale Bed-and-Breakfast.it. L’unione consentirà a un maggior numero di strutture locali di entrare in contatto con i milioni di viaggiatori che ogni anno effettuano prenotazioni su bed-and-breakfast.it.

In uno scenario turistico in crescita, l'integrazione rappresenta un passo importante per accompagnare i piccoli albergatori italiani nel loro sviluppo. “Con l’incremento dei volumi di viaggio verso le realtà locali, i b&b hanno bisogno di partner professionali per gestire disponibilità, prenotazioni e prezzi. La promozione su diversi canali è di estrema importanza e l'aggiornamento manuale di prezzi e disponibilità può essere impegnativo e richiedere molto tempo. Ecco perché siamo lieti di collaborare con Little Hotelier, una soluzione che vanta una solida esperienza nel settore delle piccole strutture” commenta Giambattista Scivoletto, ceo di Bed-and-Breakfast.it.



“Siamo lieti di annunciare questa importante partnership perché fornisce ai nostri clienti locali in continua crescita un ulteriore e prezioso strumento di vendita - aggiunge Simone Portaluri, regional sales manager per l'Italia di Little Hotelier -. Grazie all’utenza prevalentemente italiana di Bed-and-Breakfast.it, la collaborazione consentirà alle piccole strutture di attrarre un maggior numero di utenti locali e prenotazioni internazionali, ora in forte ripresa”.