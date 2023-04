Aprirà il 9 giugno il Bulgari Hotel Roma: i primi dettagli

È tutto definito per il debutto di Bulgari Hotels & Resorts nella Città Eterna. Il 9 giugno aprirà i battenti l’atteso Bulgari Hotel Roma, nona gemma della collezione dopo quelle di Milano, Londra, Parigi, Dubai, Pechino, Shanghai, Bali e Tokyo.

La struttura, situata in piazza Augusto Imperatore, si affaccia sul Mausoleo dell’Ara Pacis, restaurato di recente, e sorge all’interno di un edificio in stile razionalista di fine anni ’30, progettato da dall’architetto Vittorio Ballio Morpurgo e inaugurato da De Gasperi nel 1950.



L’apertura dell’indirizzo romano, spiega ad Ansa.it l’a.d. di Bulgari Jean-Christophe Babin, “rappresenta un vero e proprio traguardo per noi, che ci permetterà di accogliere i nostri ospiti nella città natale della maison”.



L’albergo si pone come “un vero tempio dell’ospitalità di lusso e incarna tutti i valori del brand, come la straordinaria maestria artigianale, l’utilizzo di materiali pregiati, il design italiano contemporaneo e senza tempo, la ricerca dell’eccellenza e di glamour unico”.



Tra i punti di forza del Bulgari Hotel Roma, anticipa il general manager della struttura, Vincenzo Falcone, ci saranno “un design di interni ricercato, un’offerta gastronomica a cura di Niko Romano e spazi pubblici esclusivi, tra cui una terrazza panoramica con vista a 360 gradi su Roma”.