Una vacanza da re, le idee di Marriott per festeggiare l’incoronazione di Carlo

Marriott Bonvoy invita i suoi ospiti a festeggiare a modo loro l’incoronazione di Re Carlo III, la prima di un monarca britannico del XXI secolo, soggiornando in alcune delle strutture più regali del gruppo in attesa della cerimonia del 6 maggio.

Il ‘tour’ non può che iniziare da Londra, dove il London Marriott Hotel County Hall propone a chi vi soggiorna un’esperienza per approfondire la storia della struttura e i suoi legami con la famiglia reale, scoprendo gli avvenimenti significativi che hanno avuto luogo all'interno delle sue stanze. L’hotel risale al 1922, anno in cui Re Giorgio V e la Regina Maria lo scelsero come sede del governo e propone, tra l’altro, un ‘King Charles cocktail’ ispirato ai gusti del re.



Il gioiello di Atene

Fu scelto come dimora regale anche l’Hotel Grande Bretagne, a Luxury Collection Hotel, Athens, un’iconica struttura di 90 camere e suite di fronte al Palace of King Otto. Sin dalla sua apertura nel 1840, Grande Bretagne è stata la residenza ufficiale del governo greco e il Re Costantino di Grecia, cugino di secondo grado di Re Carlo III e padrino dell'erede Principe William, era solito utilizzare la propria suite e il proprio maggiordomo in hotel ogni volta che visitava Atene. Per un soggiorno davvero regale, l'hotel dispone di una Royal Suite con una superficie di oltre 400 mq e adornata con tessuti di seta, lampadari di cristallo, oggetti d'antiquariato degni di un museo e opere d'arte originali, con vista spettacolare sull’Acropoli.



L'antica storia dei dogi

Ancora più antica la storia del The Gritti Palace, a Luxury Collection Hotel Venice, che risale addirittura al 1475. Divenne la residenza privata del Doge di Venezia Andrea Gritti nel 1525 e rimase un palazzo privato per quasi 500 anni. Alla fine del XIX secolo fu trasformato in un elegante hotel e, nel corso degli anni, l'hotel ha accolto ospiti illustri, da Charlie Chaplin ed Ernest Hemingway alle star di Hollywood. Le sue suite regalano una vista spettacolare sul Canal Grande.