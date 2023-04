Nasce Stelvio Hotels, il brand della famiglia del campione di sci Gustav Thöni

Dopo aver conquistato le piste da sci, la famiglia Thöni si appresta a lasciare il segno anche nell’hotellerie, firmando a Trafoi la nuova catena Stelvio Hotels.

Il brand comprende quattro indirizzi, tra alberghi e appartamenti: lo storico Hotel Bella Vista, fondato dalla famiglia nel 1875; l’Ortles B&B-Hotel; lo Stelvio Residence; e il Gustav Thöni Residence, a Prato allo Stelvio.



Un unico sito in tre lingue raccoglie l'intera offerta del marchio. “Con Stelvio Hotels abbiamo deciso di racchiudere in un unico marchio la lunga esperienza maturata dalla nostra famiglia nel campo dell’ospitalità e scrivere così una nuova pagina della storia di un’eccellenza tutta altoatesina, nata 148 anni fa ai piedi del passo dello Stelvio, che si riconferma punto di riferimento per il territorio”, spiega Stephan Gander, direttore marketing di Stelvio Hotels.



Le strutture

La lunga storia alberghiera della famiglia del celebre campione di sci Gustav Thöni va avanti da ben 5 generazioni. Gli inizi con l’Hotel Bella Vista, fondato dal bisnonno di Gustav nel 1875 come pensione.



Oggi il Bella Vista è un 4 stelle, situato a pochi passi dalla partenza della seggiovia che porta al Rifugio Forcola. La struttura coniuga avventure in montagna, divertimento per i più piccoli e relax per i genitori ed è il punto di partenza ideale per escursioni, passeggiate o giri in bici nell’area ai piedi del passo dello Stelvio.



Sempre a Trafoi, a circa un chilometro di distanza dal Bella Vista, sorge l’Ortles B&B-Hotel, nuova struttura dal design minimalista e accogliente con 20 eleganti camere nelle quali il massiccio dell’Ortles è protagonista, grazie agli scatti di fotografi locali. La struttura dispone poi di un’intima zona wellness con sauna finlandese, bagno turco, area relax con lettini reclinabili e cabina a infrarossi. Sono inoltre presenti una sala cinema e una sala giochi ed è possibile usufruire su richiesta dell’area wellness all’aperto del vicino Hotel Bella Vista, nel quale si può anche pranzare o cenare su prenotazione.



Lo Stelvio Residence offre 15 appartamenti con vista mozzafiato sulle vette dell’Ortles. Di fronte al residence si trova la partenza della seggiovia di Trafoi, con una posizione che offre un comodo accesso sia alle piste da sci, che ai percorsi escursionistici della zona e al canyon del rio Trafoi.



Con altri 6 appartamenti, il Gustav Thöni Residence di Prato allo Stelvio coniuga la comodità di avere negozi, ristoranti e bar a portata di mano e la posizione strategica per una vacanza indipendente alla scoperta della Val Venosta e del Parco Nazionale dello Stelvio. Gli appartamenti sono arredati con cura in stile alpino tradizionale e sono dotati di tutto ciò che può servire a una famiglia in una spaziosa casa vacanze.



L’hotel Bella Vista e l’Ortles B&B-Hotel saranno chiusi al pubblico dal prossimo 11 aprile, per poi riaprire il 18 maggio, mentre i due residence di Trafoi e Prato allo Stelvio sono aperti 365 giorni all’anno.