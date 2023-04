Costa Azzurra: levata di scudi contro Canua Island, l'isola artificiale extralusso

La sua inaugurazione era prevista già alla fine di questo mese, ma la montagna di polemiche che l’ha subissata ne sta posticipando l’apertura. Stiamo parlando di Canua Island, la piattaforma galleggiante extralusso in Costa Azzurra da ancorare a 600 metri al largo delle coste del Golfo della Napoule, sul quale si affaccia anche Cannes.

Il progetto del valore di 15 milioni di euro, che porta la firma di due ex sportivi - il pluricampione del mondo di windsurd, Tony Philp, e Marc Audineau, velista olimpico - è quello di creare “un’oasi lifestyle, chic e autentica” raggiungibile con navette o mezzi propri. La superficie sarà di 1.750 mq su due piani e i 350 ospiti a bordo, spiega La Stampa, potranno usufruire di una ‘spiaggia’ da 500 mq, ristorante, bar, piscina con acqua dolce e una suite ultralusso di 45 mq.



Una "aberrazione ecologica"

Un progetto che il presidente della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra Renaud Muselier non esita a definire “un’aberrazione ecologica”, mentre il sindaco di Cannes David Lisnard ha puntato il dito contro le conseguenze per l’ecosistema locale, sottolineando i pericoli per “la sicurezza della navigazione marittima” e la concorrenza sleale agli stabilimenti balneari sulla spiaggia.



Lisnard promette che non consentirà le partenze dalla costa di Cannes, anche se non ha l’autorità per opporsi all’ormeggio della nave. La petizione contro l’isola artificiale è arrivata a raccogliere circa 3mila firme.