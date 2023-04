Apre a Melides, in Portogallo, il primo hotel di Christian Louboutin

Lo stilista Christian Louboutin apre il suo primo albergo: la location è Melides, in Portogallo. La struttura dispone di 13 camere e, per la costruzione, è stata prestata particolare attenzione all'integrazione con l'ambiente circostante.

Tra gli elementi caratteristici, una piscina a immersione costruita all'interno del giardino. Inoltre quasi tutte le camere dispongono di uno spazio esterno per prendere il sole, come sottolinea vogue.it; le suite al piano terra inoltre dispongono di accesso diretto alla piscina.



Non mancheranno le iconiche tonalità scarlatte che hanno reso famose in tutto il mondo le décolleté dello stilista.