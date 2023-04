Banyan Tree Group, obiettivo raddoppio: Cina grande protagonista

Punta al raddoppio Banyan Tree Group, il gruppo alberghiero di Singapore che conta di espandere la sua presenza in 23 Paesi nei prossimi due anni, arrivando al 2025 con 50 nuove aperture o riconversioni di hotel, per un totale di 113 strutture nel portafoglio globale.

“Siamo sulla buona strada per raggiungere il nostro obiettivo – commenta Eddy See, presidente e ceo di Banyan Tree Group -, grazie a una fortunata combinazione di condizioni di mercato favorevoli con il turismo in ripresa e un portafoglio di marchi che sa rispondere alle nuove tendenze dei consumatori in destinazioni diverse, dalla Cina alla Spagna”.



I progetti

Dall’inizio del 2023, spiega hotelsmag.com, sono già tre gli hotel aperti e Banyan Tree conta di aggiungerne altri nove entro la fine dell'anno, con focus principale sulla Cina. Banyan Tree, il marchio di punta del gruppo, rappresenta attualmente il 50% del portafoglio complessivo e prevede di aggiungere altre 12 strutture nei prossimi tre anni, tra cui nuovi resort Banyan Tree in Cina e il lancio a Busan, Corea del Sud, Manila Bay nelle Filippine, Tuwaiq in Arabia Saudita e un hotel ecologico a Singapore come parte della Mandai Wildlife Reserve.



Il marchio incentrato sul benessere del gruppo, Banyan Tree Veya, aprirà invece in Messico una proprietà sulle colline della Bassa California: il Banyan Tree Veya Valle de Guadalupe Resort, Spa and Winery, la quarta struttura del gruppo in Messico.



Angsana, il marchio di lifestyle incentrato su esperienze autentiche, aprirà invece resort in Vietnam, Cina, Cambogia e Taiwan entro il 2025. In Europa il marchio verrà lanciato in Spagna nel 2026 con l'apertura di Angsana Real de la Quinta Benahavis Marbella, un a struttura ibrida con un esclusivo complesso residenziale.