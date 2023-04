COMO Hotels inaugura in Borgogna la sua prima struttura francese

"Ciò che differenzia COMO dai competitor come brand di lifestyle globale è la capacità di sviluppare la nostra presenza in luoghi davvero unici”. Queste le parole con cui Olivier Jolivet, ceo del gruppo di Singapore COMO Hotels, commenta l’apertura, annunciata per il 15 aprile, della prima struttura francese del gruppo: COMO Le Montrachet.

Situata nel cuore della Borgogna, la struttura nasce dalla rivisitazione dell'Hotel le Montrachet, una locanda "place du village" del XIX secolo situata nel villaggio di Puligny-Montrachet. L'hotel è ospitato in tre edifici storici disposti attorno alla piazza del paese, che si trova a pochi passi dal leggendario vigneto Le Montrachet. Gli ospiti possono scegliere tra 30 camere e suite.



Il progetto di Navone

Per questo progetto il Gruppo COMO ha nuovamente collaborato con la designer italiana Paola Navone, che ha anche progettato COMO Castello Del Nero in Toscana e che, per la new entry francese del gruppo, ha pensato a una tavolozza di colori che si ispira a quelli della campagna della Borgogna, con arredi progettati su misura e appositamente curati per l'hotel.



Target ideale di clientela quello degli appassionati e intenditori di vino. Oltre a Le Montrachet, uno dei vigneti più rinomati al mondo, nelle vicinanze dell'hotel si trovano infatti quattro vigneti Grand Cru e diciassette vigneti Premier Cru, nonché i villaggi di Chassagne-Montrachet, Meursault, Volnay e Pommard.



Esperienze locali

Il sommelier dell'hotel, André Berthier, sarà disponibile per accompagnare gli ospiti in degustazioni private e tour delle cantine locali. Verranno inoltre organizzati laboratori di degustazione di vini in cui si potrà visitare un vigneto per conoscere e degustare i vini accompagnati dal sommelier o il produttore. Tra le altre attività organizzate corsi di cucina, tour in bicicletta, escursioni panoramiche e giri in mongolfiera sui vigneti.

Anche il ristorante Le Montrachet riaprirà con l'Executive Chef, Romain Versino, a supervisionare il nuovo menù.



L’hotel è già prenotabile con tariffe di lancio e sarà aperto fino al 26 novembre 2023; dopo tale data chiuderà per 6 settimane.