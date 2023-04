Radisson apre il quinto hotel italiano: il Santa Sofia Milan

Radisson Hotel Group ha aperto il suo quinto hotel di lusso in Italia e il secondo a Milano: il Radisson Collection Hotel Santa Sofia Milan. La struttura, situata in posizione strategica nel centro città, su un asse importante all’incrocio tra Via Santa Sofia e Corso Italia, nasce da un intervento dello Studio Marco Piva durato quattro anni, che ha trasformato la sede originaria di Allianz Italia, risalente agli anni 60, in una struttura di lusso mantenendo però la facciata originale rivestita in trachite veneta, che anzi è stata valorizzata con una nuova illuminazione esterna.

Piccoli loft urbani

Le 159 camere e suite dell’hotel sono state progettate come piccoli loft urbani con grandi finestre e pareti interne in vetro per un'abbondante luce naturale. La tavolozza dei colori comprende il marrone, il nero e il blu scuro e i mobili sono stati costruiti su misura, mentre i materiali caldi e naturali come il legno e la pelle si giustappongono al vetro e ai metalli.



Obiettivo 30 hotel entro il 2027

“Il Radisson Collection Hotel, Santa Sofia Milan è il quinto progetto del nostro marchio Radisson Collection, e il secondo a Milano – commenta Chema Basterrechea, global president e chief operating officer di Radisson Hotel Group -, mentre continuiamo ad espandere il nostro portafoglio di hotel di lusso. Come Radisson Hotel Group stiamo cercando di offrire agli ospiti più opzioni in Italia attraverso diversi marchi alberghieri, con 30 hotel entro il 2027 come obiettivo ambizioso, ma decisamente raggiungibile”.



Sulla terrazza al settimo piano dell’hotel, con un’inaspettata e ampia vista su Milano, Alessandro Mario Cesario e Studio AtelierP hanno creato ISSEI Rooftop, il ristorante e bar specializzato in cucina Nikkei, una fusione di cucina giapponese e peruviana. Al quarto piano dell’hotel è stata invece creata una nuova terrazza con una piscina all'aperto e un’area lounge bar che sarà aperta durante i mesi più caldi, connotando la struttura come un vero resort urbano.